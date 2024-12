La primavera. Baby ko a Cagliari. Il problema del gol

Si è chiuso nel peggiore dei modi il 2024 della Fiorentina Primavera, sconfitta per 2-0 sul campo del Cagliari in virtù della doppietta del fuori quota Mutandwa. Una prestazione negativa quella della squadra di Galloppa, condizionata tuttavia da due evidenti fattori: il forte vento che ha spirato per tutta la gara e soprattutto una pessima direzione dell’arbitro Colaninno che ha negato ai toscani almeno due rigori solari, uno del primo tempo su Bertolini, l’altro nella ripresa su Rubino.

Alla luce di questo stop, la Fiorentina è scesa al 5º posto in classifica a -5 dalla vetta e ora deve fare i conti con la sua sterilità offensiva: Caprini e soci non trovano infatti la via del gol da 318’, nel corso dei quali sono arrivati due ko e un pari.

A.Gian.