La primavera. Baby viola battuti in casa dal Lecce. Primo ko stagionale

FIORENTINA

1

LECCE

2

FIORENTINA: Vannucchi; Sadotti (80’ Elia); Harder (66’ Gudelevicius); Ievoli; Rubino; Romani; Trapani; Braschi; Kouadio; Scuderi (49’ Balbo; 80’ Evangelista); Caprini (66’ Presta). All. Galloppa.

LECCE: Rafaila; Esposito; Addo; Gorter; Winkelmann; Kovac; Yilmaz (66’ Delle Monache); Paia; Ubani; Mboko; Bertolucci (66’ Kodor). All. Scurto.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Reti: 51’ Bertolucci, 57’ Caprini, 60’ Winkelmann.

Un errore attorno all’ora di gioco da parte di Vannucchi e un rigore non assegnato poco dopo hanno condannato la Primavera alla prima sconfitta in campionato con il Lecce (1-2 al Viola Park sotto gli occhi di Commisso) dopo tre successi di fila. Certo, la prova della squadra di Galloppa - espulso per proteste - non è stata quella dei giorni migliori ma alcuni episodi hanno finito per girare contro a Ievoli e compagni, che dopo un primo tempo equilibrato sono andati sotto nel punteggio al 51’. La Viola ha reagito subito e grazie allo splendido gol di Caprini ha trovato il pari ma 180’’ dopo un tiro innocuo di Winkelmann - ma mal valutato dal portiere viola - ha spalancato la strada al successo salentino.

A.Gian.