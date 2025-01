La Primavera. Baby viola con il Milan. Occasione importante

Arrivata al giro di boa con un onorevole terzo posto (a quota 35 punti) e il secondo miglior attacco del campionato (42 gol fatti), la Fiorentina Primavera inaugurerà questa mattina il girone di ritorno con la sfida di Vismara contro il Milan dell’ex Guidi (fischio d’inizio alle ore 11, diretta tv su Sportitalia).

La squadra di Galloppa - reduce dal 6-0 ottenuto in casa dell’Udinese ma superata ieri dall’Inter vittoriosa ad Empoli - va a caccia di tre punti che le permetterebbero di fare un importante salto in avanti in classifica: grazie a un successo nello scontro diretto odierno infatti, Ievoli e soci non solo scavalcherebbero di nuovo i nerazzurri ma si poterebbero a -2 punti dalla coppia in testa alla classifica formata da Roma e Sassuolo.

A.Gian.