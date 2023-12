LA PRIMAVERA. Due reti in 3 minuti. I baby di Galloppa cadono al Viola Park

FIORENTINA

0

LECCE

2

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti (90’ Baroncelli), Comuzzo, Elia; Vigiani (64’ Braschi), Ievoli, Vitolo (90’ Gudelevicius), Fortini; Padilla (64’ Maggini; 72’ Spaggiari), Caprini, Rubino. All. Galloppa.

LECCE: Borbei; Minerva, Pascalau, Pacia, Addo; McJannet, Vulturar, Samek; Corfitzen (83’ Munoz), Burnete, Agrimi. All. Coppitelli.

Arbitro: Mbei di Cuneo.

Reti: 71’ Mc Jannet, 74’ Agrimi.

Con un uno-due micidiale negli ultimi 20’ il Lecce si è imposto sulla Fiorentina Primavera per 2-0 al Viola Park e ha costretto la squadra di Galloppa all’ottava sconfitta in 14 turni. Una gara ben giocata dai viola nel primo tempo ma interpretata male nella ripresa, dove a complicare le cose ci ha pensato l’infortunio del neoentrato Maggini, che ha lasciato per pochi minuti in dieci i compagni favorendo il vantaggio dei salentini con Mc Jannet al 71’. Poi, dopo un’incomprensione tra Elia e il portiere Tognetti, Agrimi ha siglato il raddoppio al 74’. Con questo ko la Fiorentina resta penultima a quota 10 e sorride solo per il ko del Frosinone (sconfitto 4-2 a Cagliari) che resta ultimo, a -7 dai viola.

Andrea Giannattasio