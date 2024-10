LA SQUADRA. Prove tattiche anti rossoneri col 4-2-3-1. Tornano gli squalificati: dubbi in mediana

La Fiorentina è tornata in campo ieri pomeriggio dopo la vittoria in Conference. Volti distesi a giudicare dal video pubblicato dai canali social del club gigliato. Palladino e i suoi ragazzi hanno cominciato così a preparare la sfida di domenica sera col Milan: chi ha giocato in coppa ha svolto una seduta defaticante.

Contro i rossoneri torneranno a disposizione Quarta, Comuzzo e Ranieri, squalificati in Europa. Ipotizzabile la riproposizione del 4-2-3-1, modulo che a livello difensivo sta regalando certezze e solidità. Di certo torneranno tutti i big rimasti a riposo giovedì. Da Dodo a Gosens, passando per Colpani, Gudmundsson e Kean. I dubbi maggiori a centrocampo dove Adli si candida per una maglia dal 1’.

Ale. La.