L’allenatore. Palladino ci crede:: "In questo gruppo è nata una magìa. Arriveremo in alto»

Non ha mai sofferto di vertigini, Raffaele Palladino. Nemmeno adesso che la sua squadra guarda (quasi) tutti dall’alto verso il basso. Eppure, nonostante le pressioni che di giorno in giorno lo stanno riguardando, il tecnico preferisce sempre mantenere la via dell’equilibrio, senza fissare obiettivi: "Spero che la Fiorentina arrivi il più in alto possibile. All’interno del nostro gruppo si è creata una magia. Non è stato facile ma adesso sta a noi continuare a cavalcare questo momento" ha spiegato l’allenatore, intervistato da Sportmediaset.

Il primo ostacolo di un periodo mai così denso di partite (dieci in 35 giorni) sarà quello di oggi contro il Como, neopromossa dal conto in banca sconfinato - i suoi proprietari, i fratelli Hartono, sono i più ricchi della Serie A - con un tecnico come Fabregas che dopo aver regalato magie da giocatore adesso è il mister più giovane del campionato: "Mi piace la sua idea di calcio, ho avuto modo di studiarlo: lo ritengo un ottimo allenatore. È un tecnico moderno che gioca un calcio offensivo e che saprà metterci in difficoltà" ha avvisato Palladino. Che al Sinigaglia è pronto a ripartire anche dalla verve offensiva di Kean, reduce dalla tripletta siglata al Verona prima della sosta e da due spezzoni di gara giocati in maglia azzurra: "Con Moise ho toccato i tasti dell’amore: ho dato fiducia a un ragazzo che aveva bisogno di tanta serenità e che doveva ritrovare autostima".

Andrea Giannattasio