L’analisi di Italiano. "Benissimo la vittoria. Ma quei 2 gol presi...»

Non pensa ad altro Italiano, perché la vittoria contro il Bruges poteva essere ancora più netta e, soprattutto, meno al cadiopalma se sono non fossero arrivati i due gol degli avversari, capaci di rimontare ogni tentativo di allungo viola. Salvo poi arrendersi a Nzola. "Il rammarico – attacca l’allenatore della Fiorentina – è aver subito due gol, il primo su rigore ed il secondo nasce dal possibile tre a uno sui piedi di Belotti". Quindi ripercorre con la mente cosa è accaduto e ammette: "Abbiamo sbagliato sulla seconda rete ed abbiamo non permesso di finire questa partita con un risultato più largo. Bene aver vinto, siamo in vantaggio e mercoledì prossimo dobbiamo cercare di fare di più". Quello che è mancato è stato un pizzico di sorte, soprattutto in un frangente: "Se Belotti si gira fa 3-1. Invece la palla rimane sul dischetto, il difensore la spara in verticale e noi prendiamo il 2-2". Film visto altre volte, ma non c’è tempo per voltarsi indietro: "Volevamo avere un risultato ampio per battagliare in trasferta, lo faremo con un gol di vantaggio". Certo. Ma non si può mai stare tranquilli: la stagione di questo Sottil è già finita, nel suo momento migliore: "Sapevo che poteva ripetersi. Ha creato scompiglio, causato ammonizioni e ha fatto un gran gol. Mi dispiace perché poi si è fatto male: credo che l’abbiamo perso da qui alla fine". In credo è da eliminare, visto che il report medico non lascia spazio a interpretazioni: frattura scomposta della clavicola. Una bella sfortuna.

Almeno Italiano ha ritrovano Nzola: "Quando ha la testa a posto e vuole fare la prestazione, sa farla. È un recupero importante da qui alla fine". Sulla possibile finale, taglia corto: "Andremo in una bolgia e ci andremo per giocarci qualcosa di importante. Ma anche senza ragionare come quando abbiamo subito il 2-2. Massima attenzione: se lo facciamo, forse, ad Atene riusciamo ad arrivarci".