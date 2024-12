L’analisi di Palladino. "Oltre le aspettative. Ma resteremo umili»

Mentalità. Spirito di gruppo. Mattoni sui quali si basa la stagione della Fiorentina. Raffaele Palladino li sottolinea dopo la scorpacciata di gol contro il Lask. "La squadra ha dato una grande risposta di maturità e atteggiamento. Mi è piaciuto lo spirito, determinati e aggressivi. Siamo partiti bene mettendoli in difficoltà, siamo andati oltre le aspettative, ma dobbiamo restare unili. Mi è piaciuta la risposta di chi ha giocato dall’inizio e di chi è entrato. Bella vittoria che dà morale, le vittorie aiutano a vincere. Credo nei nostri valori e nella mentalità di questi ragazzi che danno tutto negli allenamenti. Chiunque vada in campo si esprime al 100%". Si torna a parlare anche del caso Biraghi. "Si sono dette cose false, non c’è stato nessun litigio. C’è stato un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è niente da aggiungere e nessuna polemica da fare. Faccio scelte per il bene della Fiorentina". Per Parisi il discorso è diverso. "È stato uno dei migliori in campo. Per lui non era facile dopo quello che è successo nelle ultime ore. Gli ho dato motivazione perché credo in lui e mi ha dato grandi risposte".

A fine partita spazio davanti ai microfoni anche per il debuttante Martinelli. "Che bella serata! Abbiamo vinto e non ho preso gol. In pullman un po’ d’ansia c’era, poi in campo ero dentro la mia bolla e sono stato bene anche grazie alla squadra. De Gea mi ha detto di stare tranquillo perché sono forte. Ho la fortuna di allenarmi con lui e cerco di rubargli qualcosa ogni giorno".

Qualche considerazione anche da parte di Riccardo Sottil. "Non è mai facile confermarsi così. Non possiamo mollare, questo deve essere sempre il nostro atteggiamento. Adesso pensiamo al Bologna, una partita troppo importante per continuare la nostra striscia in campionato".

Alessandro Latini