L’analisi di Palladino. "Partita non semplice. Ma ho avuto risposte»

Raffaele Palladino è soddisfatto al termine della gara vinta contro i New Saints. "E’ stata una bella risposta da parte dei ragazzi, li ho ringraziati perché si sono applicati e hanno fatto una buona gara. In Conference trovi squadre che si difendono basse, scardinarli è stato complicato soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato un po’ più ampiezza e alla fine la squadra ha fatto una grande prestazione. L’aspetto molto positivo è che posso contare su tutti, anche su quelli che avevano avuto meno spazio. E poi anche questa volta non abbiamo preso gol, siamo rimasti solidi in fase difensiva. Mi sono piaciuti in tanti: Beltran, Ikoné, Parisi, ma dovrei citarli tutti. Grazie alla disponibilità di Biraghi che si è adattato in un ruolo non suo e a Moreno che è rimasto in campo tutta la gara". Prima di analizzare il resto, il pensiero per l’infortunio di Rolando Mandragora. "Non abbiamo buone sensazioni anche vedendo la faccia del ragazzo. Ha sentito qualcosa. Aspettiamo gli esami e che il dottore ci dica qualcosa. Speriamo bene, perderemmo un grande ragazzo".

Parole per Moise Kean, entrato con la voglia giusta e autore del raddoppio. "Moise sta dimostrando il suo valore tecnico e umano. Può migliorare in area di rigore, sto battendo molto su quello perché ogni partita ha almeno 3-4 occasioni da gol. E’ l’ultimo step che gli manca". Chiosa su Adli. "E’ un leader, deve crescere di condizione ma è compito mio dargli minutaggio".

Nel dopo gara microfono anche per Yacine Adli. "Tutte le partite sono difficili quando si affrontano squadre che difendono molto bene. Siamo stati pazienti e nel secondo tempo abbiamo trovato il modo giusto per fargli gol. Dopo la prima rete le cose sono diventate più facili: siamo contenti. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma vogliamo essere competitivi su tutti i fronti".

Alessandro Latini