L’atmosfera in casa granata. Dai sogni alla crisi. Nel mirino c’è Cairo

In casa Toro l’umore non è sicuramente dei migliori. Le voci sempre più insistenti legate alla cessione del club, quattro ko nelle ultime cinque gare di campionato e una difesa che dopo un avvio incoraggiante sta facendo acqua da tutte le parti. Eppure, per l’appunto, l’avvio della squadra granata era stato di altro tenore, con tanti complimenti sia a Vanoli che ai gioocatori. Le cose, però, hanno preso una piega diversa, complice forse anche l’infortunio di Zapata. Anche per questo motivo Paolo Vanoli - ex viola che ha contribuito a regalare alla Fiorentina il suo ultimo trofeo, la Coppa Italia nel 2001 - sembra orientato a cambiare tattica nella sfida di oggi contro la squadra di Palladino, con il passaggio alla difesa a quattro e la riproposizione di Njie schierato in attacco.

Nel frattempo ieri, in occasione del giorno per ricordare i defunti, è stato apposto all’esterno dello stadio Filadelfia un manifesto funebre riguardante il presidente granata Urbano Cairo. Un gesto di pessimo gusto, quasi una minaccia, tanto che sull’episodio sta indagando la Digos di Torino.

