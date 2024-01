L’avversario. Berardi, Firenze e quel "non» matrimonio. Riecco la sfida con Domenico il "mai-viola»

La richiesta del cambio a San Siro contro il Milan aveva preoccupato i tifosi del Sassuolo. In realtà per Domenico Berardi si è trattato solo di crampi, con Dionisi che lo ha perso per la parte finale del match con i rossoneri. La stella neroverde ci sarà contro la Fiorentina, nell’eterna sfida contro il club al quale è stato spesso accostato in sede di mercato. Se qualche tifoso ancora lo sogna nell’attacco di Italiano, le statistiche dell’attaccante dicono che la difesa gigliata dovrà prestare particolare attenzione. La Fiorentina è infatti la seconda vittima preferita di Berardi, che ha giocato contro i viola 17 partite mettendo a referto 10 gol e 6 assist. Solo al Milan ha segnato di più (11 reti) nel corso della sua carriera.

Ale. La.