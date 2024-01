Le difficoltà e i tranelli del mercato. Brekalo? No, Kompralo. Dopo Brian e Luciano c’è Gonzalo Rodriguez

Ammettetelo: da quasi un mese controllate in maniera compulsiva ogni cinque minuti i siti dedicati alla Fiorentina sperando di trovare il nome giusto che vi scaldi il cuore. Speranze, illusioni e poi il nulla. La pazienza è un’arte che ci vede protagonisti, per cui non disperate, qualcosa accadrà. Questo è quello che spera anche Italiano. Anche lui è sempre con lo smartphone in mano mentre prega nella cappella del Viola Park. Perché poi sembrava fatta. Brekalo, detto anche Kompralo, stava tornando in Croazia e la Fiorentina aveva quasi chiuso per Brian Rodriguez, un prospetto (secondo il linguaggio dei professionisti del mercato) ideale stando all’algoritmo in uso in casa viola. Un infortuno appena alle spalle, carattere particolare (ribattezzato Locura), pochi gol, una breve esperienza nella B spagnola prima di tornare in Messico.

Poi i croati sono andati su You Tube a cercare le immagini di Brekalo con la maglia viola. Niente. Invisibile, anche quando veniva dato in formazione. Stop. Saltato lui, saltato anche Locura. Accidenti. E voi sempre a smanettare sullo smartphone. Poi spunta il nome di un altro Rodriguez, al secolo Luciano. Il che conferma che l’algoritmo funziona, o almeno che segue l’ordine alfabetico. Da precisare che il fantastico Gonzalo era fuori dai giochi. E mentre al Viola Park proseguono i dj set per la felicità dei tifosi più mondani (si vocifera di un futuro arrivo di Koko dj in consolle), il buon Ikone cerca disperatamente un rilancio che non sarebbe cosa da poco. Lui in allenamento ce la mette tutta, segna anche gol pazzeschi che i comunicatori postano sui social per spiegare che lontano dalle partite ufficiali è davvero forte. Il che per quindici milioni forse non basta.

Forza Jorko, domenica sera puoi svoltare. Immagina che si tratti di un’amichevole, libera la testa dai brutti pensieri e facci vedere che il Paris St Germain ha sbagliato a preferirti Mbappe. Anzi, magari faremmo volentieri il sacrificio di fare uno scambio. Perché lo meriteresti. Nel frattempo vai e buttala dentro. Noi ci crediamo. Anche perché al momento non abbiamo atlernative, anche se mezz’ora di Nico potrebbe regalarci qualche emozione in più. E comunque la società ti ha dichiarato incedibile. Aspettiamo uno striscione in tribuna d’onore, come quello di Cecchi Gori su Batistuta.

Detto questo sarà bene non dimenticare che la Fiorentina vola alto in classifica, che l’Europa è ancora affare nostro e la Coppa Italia anche. Il che ci tiene fuori da eccessive nevrosi. Certo, l’occasione è di quelle di un certo livello. Ficini? Ha smesso, già… Benalouane no, però non è facile convincerlo a tornare a Careggi. Forza ragazzi, questo è un partitone. Firenze sogna. Come sempre e per sempre.