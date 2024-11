Le rotazioni vista Inter. Big, ritorni e "volti nuovi». Palladino cambia le carte. Ecco a voi il mix di coppa

È la domanda che tutti - Palladino in testa - si stanno facendo fin da dopo il fischio finale del match vinto a Como. Con quale formazione sarà opportuno scendere in campo nella sfida di Conference contro il Pafos? L’interrogativo, per quanto unico, lascia in realtà spazio a numerose risposte, una per ogni tipo di undici che ha in mente l’allenatore. Il quale, dopo aver stravolto la squadra rispetto ai precedenti impegni di campionato e aver ricevuto risposte alterne nelle primi tre turni del torneo europeo (vittoria faticosa sui New Saints, successo largo a San Gallo più la sconfitta di misura a Nicosia), stavolta sembra orientato a proporre uno schieramento che rappresenti un corretto mix tra "titolari" e "seconde scelte", con l’obiettivo di centrare i 3 punti.

Di base, nessuno in casa Fiorentina ha intenzione di snobbare una coppa che nelle ultime due edizioni ha visto sempre i viola arrivare in finale eppure è legittimo supporre (a dispetto delle smentite) che la mente di tutti sia in parte già rivolta al big match di domenica contro l’Inter. Ecco perché, alla fine, è probabile che spetti solo a pochi elementi inamovibili come Bove e Beltran fare gli straordinari e gestire le energie tanto nei 90’ di domani quanto in quelli già in programma contro i campioni d’Italia.

Per il resto, sembra scontato l’impiego di una serie di pedine che fin qui hanno giocato meno, compreso capitan Biraghi che pare essersi del tutto ristabilito dal problema al polpaccio che lo ha messo ko per la gara di Como: in difesa, assieme a Quarta e Kayode, potrebbe essere la volta di Pongracic di nuovo dall’inizio (dopo i 10’ del Sinigaglia) mentre in attacco pare scontato l’impiego di Sottil, Ikoné e Kouame nel ruolo di prima punta. Probabile ultimo forfait infine per Gudmundsson, che rivedrà il campo domenica con l’Inter.

Andrea Giannattasio