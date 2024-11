Le scelte dell’allenatore. Cataldi torna al centro. Gud (e Biraghi) a casa

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno ma per averne la conferma è servito attenere l’elenco dei convocati per Como, reso noto dalla Fiorentina nel primo pomeriggio di ieri: anche per la trasferta del Sinigaglia Albert Gudmundsson è stato costretto ad alzare bandiera bianca, con l’obiettivo però di potersi rendere disponibile in vista della sfida di giovedì in Conference con il Pafos. Gli appena due allenamenti svolti in gruppo dall’islandese (venerdì e ieri) non sono stati ritenuti sufficienti dallo staff medico per dare il via libera al numero 10 che tuttavia, per il match europeo della settimana prossima, conta non solo di sedere almeno in panchina ma di giocare in corso d’opera uno spezzone di gara. A Firenze è rimasto a sorpresa anche il capitano, Cristiano Biraghi, messo ko da un affaticamento al polpaccio sinistro. Quello che sta vivendo il terzino è tutt’altro che un inizio di stagione brillante. Basti pensare che, rispetto alle prime tredici giornate dello scorso anno, l’ex Inter non solo ha giocato 248’ in meno (678’ vs 430’), ma è fin qui partito titolare appena cinque volte contro le otto di un anno fa, dove peraltro il difensore aveva comunque avuto un problema fisico che gli aveva fatto saltare tre sfide.

Venendo alla probabile formazione che oggi affronterà il Como, sono due i dubbi che Palladino si trascinerà fino alla riunione tecnica di questa mattina: la scelta di Kayode o Dodo nel ruolo di terzino destro (col brasiliano che tuttavia resta favorito nonostante la chiamata last-minute in Nazionale) e la possibile esclusione di Adli in mediana, in favore della conferma in quella stessa zolla di Bove al fianco del rientrante Cataldi, la cui ultima presenza risale a quasi un mese fa, il 27 ottobre. Se il francese dovesse riposare - ma non sembra questa l’opzione in vantaggio - spazio, come detto, all’ex Roma a centrocampo e a Sottil in attacco sull’out sinistro, mentre nel caso in cui Adli dovesse partire dal 1’ sarà Bove a giocare più avanzato, con il figlio d’arte a riposo in vista del turno europeo di giovedì.

Per il resto, nell’undici come di consueto modellato sul 4-2-3-1, si rivedranno De Gea in porta, la coppia formata da Comuzzo e Ranieri in difesa con Gosens a sinistra (dato di rilievo: la retroguardia viola in trasferta non subisce gol da 70 giorni!) mentre sulla trequarti saranno Beltran al centro e Colpani a destra a supportare Kean, che va a caccia di almeno un rete che gli consentirebbe di scrivere il suo nome nel tabellino marcatori per la quarta gara di fila da lui giocata.

Andrea Giannattasio