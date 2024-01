Le trattative di gennaio. Il Betis ’libera’ Sanchez. Vargas dista due milioni

Mercato d’inverno a metà strada (si chiude il prossimo primo febbraio alle ore 20) e la Fiorentina continua a guardarsi attorno alla ricerca di un esterno offensivo.

La posizione di Vargas dell’Ausburg continua ad essere al centro delle mosse dei dirigenti viola, ma fra domanda e offerta ballano ancora un paio di milioni: 10 quelli richiesti dal club tedesco contro gli 8 messi sul piatto dalla Fiorentina.

Più articolato, ma evidentemente non impossibile il discorso per Rodri Sanchez del Betis Siviglia. La clausola rescissoria sul contratto c’è, ma il club spagnolo è intenzionato a proporre l’esterno con una formula contrattuale più complessa ma meno onerosa. In pratica Sanchez può lasciare il Betis in prestito (molto) oneroso per un anno e mezzo (accordo fibo al giugno 2025) e poi essere al centro di una trattativa per la cessione a titolo definitivo.

Il Betis vorrebbe così incassare subito almeno 12 milioni per poi affrontare il riscatto il prossimo anno senza una base economica prefissata o rigida. Attenzione anche a Ramazani (Almeira), mentre osservatori viola in Portogallo, hanno redatto una relazione molto positiva su Handel del Guimaraes.

Domani potrebbe essere un giorno importante per definire le posizioni in uscita. Barak parla con il Napoli ma la Fiorentina si aspetta di incassare 10 milioni. Non se ne farà niente se la proposta d’acquisto sarà più bassa. Brekalo invece può partire in prestito secco con direzione Salernitana.

Riccardo Galli