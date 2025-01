Le trattative in corso. Henrique, deadline vicina. Kayode verso il Brentford. Sanabria: oggi il contatto

Weekend di riflessioni, da domani potrebbero sbloccarsi almeno un paio di operazioni. La prima riguarda Kayode. La Fiorentina ha deciso di lasciarlo andare, almeno per i prossimi sei mesi. Il Brentford è pronto ad accoglierlo in prestito oneroso (si parla di circa 500mila euro), resta da capire se le ‘Bees’ spunteranno anche un diritto di riscatto. Ma l’obiettivo del club viola è comunque quello di mantenere il controllo sul cartellino dell’esterno. Eventualmente ci sarebbe nell’accordo anche un valore di controriscatto.

L’altra operazione al traguardo è lo scambio di attaccanti col Torino tra Kouame e Sanabria. Oggi al Franchi i dirigenti avranno anche modo di riparlarne, ma il giorno giusto per gli accordi sarà tra domani e martedì. Una volta che Kouame ha aperto al trasferimento l’affare si è messo in discesa. Sanabria aveva già da giorni dato il suo sì. Da limare solo una differenza sui due ingaggi.

Discorso diverso per Henrique. Il colpo del mercato ha bisogno di tempo, ma la Fiorentina è vicina alla deadline. Migliorare l’offerta al Botafogo è nelle intenzioni di Pradè, che però ha bisogno di piazzare Ikoné. Resta in piedi la pista Paris Fc ma nelle ultime ore non si sono registrate novità. In attesa anche Man, che di contro spera nel fallimento dell’operazione Henrique. La trattativa sarebbe più semplice. 15 milioni la richiesta del Parma, 12+bonus la prima proposta viola. Distanza che si colmerebbe in fretta. Infine la mediana. Da Roma continua a rimbalzare la voce Cristante.