Le ultime da Formello. Si ferma Nuno Tavares. Tutti i dubbi di Baroni

Reduce dalla bella vittoria contro la Real Sociedad in Europa League, la Lazio deve fare i conti con l’infortunio di Nuno Tavares. L’esterno portoghese di proprietà dell’Arsenal si è fermato nel corso del primo tempo per un problema muscolare alla coscia. Oggi sono attesi gli esami di rito, ma è logico pensare al forfait. Al suo posto sulla fascia sinistra mister Baroni manderà in campo Luca Pellegrini. In difesa tornerà Romagnoli dal 1’ in coppia con Gila. A destra Marusic a completare la linea a protezione di Provedel.

A centrocampo la diga sarà formata da Guendouzi e Rovella. Davanti Dia è in vantaggio su Dele Bashiru per sostenere Castellanos, mentre le ali saranno Isaksen e Zaccagni. Oltre a Nuno Tavares non saranno della partita anche Patric, Lazzari e l’ex viola Matias Vecino.

Ale. La.