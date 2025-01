Le ultime dal Viola Park. Fuori col Napoli e ieri a parte. Preoccupazione Gudmundsson

Dopo un paio di giorni di riposo la Fiorentina ha ripreso ieri la preparazione in vista del match di campionato contro il Monza. Ancora fresca la scoppola presa dal Napoli, ma allo stesso tempo al Viola Park c’è voglia di tornare quelli cinici e pratici di un tempo. Mister Palladino sta continuanndo a lavorare sul doppio binario tattico. Il 4-2-3-1 ha regalato diverse soddisfazioni fino a novembre, ma la sensazione è che adesso sia facilmente leggibile dagli avversari. L’assenza di Bove ha complicato tutto il resto. Per questo il 3-4-2-1 (o 3-5-2) visto contro il Napoli potrebbe essere riproposto anche lunedì sera all’U-Power Stadium contro il Monza di Bocchetti.

Presto per parlare di indicazioni definitive. Sta di fatto che sarà una settimana di lavoro importante per Albert Gudmundsson. L’islandese, dopo il problema alla caviglia accusato poco prima di entrare in campo contro il Napoli, ieri non ha lavorato con i compagni. Seduta personalizzata con la speranza di recuperarlo per lunedì sera. Ma la stagione di Gud è a dir poco travagliata.

Ale. La.