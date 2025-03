Le ultime in casa bianconera. Gonzalez e Vlahovic dall’inizio. Motta: "Sarà una gara difficile»

Dopo la scoppola di una settimana fa contro l’Atalanta, la Juventus si presenta al ‘Franchi’ con l’obiettivo di ripartire per difendere (almeno) la qualificazione alla prossima Champions League. Thiago Motta ha presentato così la sfida contro la Fiorentina. "Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana, ma io penso solo alla partita. Recuperiamo Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande gara".

Il tecnico bianconero si sofferma anche sulla squadra di Palladino. "Immagino di affrontare la miglior Fiorentina. Noi sappiamo che è una grande squadra, con un grande allenatore e giocatori di alto livello. Nella gara di andata abbiamo giocato una grande partita, ma non siamo arrivati alla vittoria. Noi vogliamo dare il nostro massimo e pensare solo alla squadra per essere superiori in tutti gli aspetti". Diversi i dubbi di formazione a cominciare dalla difesa. A destra dovrebbe essere confermato Weah, oppure potrebbe traslocare Kalulu. In questo caso Kelly farebbe coppia con Gatti. A sinistra Cambiaso. Locatelli e Thuram in mediana. Poi altri dubbi. L’unico sicuro del posto è Yildiz a destra. Koopmeiners è insidiato da McKennie, Gonzalez dovrebbe partire da sinistra. Vlahovic in campo dal primo minuto con Kolo Muani in panchina.

Alessandro Latini