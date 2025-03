La primavera. Baby viola a Empoli. Annullate le gare del settore giovanile

Con quasi 24 ore di ritardo rispetto alla data stabilita dalla Lega di Serie A, andrà in scena alle 13 il derby dell’Arno tra l’Empoli e la Fiorentina Primavera. Alla luce dell’allerta rossa scattata in tutta la città metropolitana di Firenze (in vigore fino a ieri), il Comune di Vinci ha decido di spostare la partita tra azzurri e viola, che dunque si affronteranno oggi all’ora di pranzo presso il centro sportivo di Petroio in una sfida che mette in palio punti pesanti. A contenderseli due formazioni a loro modo malandate: l’Empoli non ha ancora mai vinto una gara nel 2025 e si trova in zona playout mentre la Fiorentina, dopo tre sconfitte di fila, è scivolata al quarto posto in classifica e sarà costretta ad affrontare la partita senza le sue due prime punte: Tarantino è infatti ai box mentre Braschi è squalificato.

Nel frattempo la Fiorentina ha comunicato che a causa delle condizioni di maltempo sono state annullate le gare che riguardavano il settore giovanile (dall’Under - 14 all’Under - 18) che dovevano giocarsi al Viola Park tra ieri e oggi.

Andrea Giannattasio