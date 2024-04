L’emozione di Italiano. "Vittoria strameritata. Questa è una scintilla»

Vincenzo Italiano è raggiante al termine della vittoria contro il Viktoria Plzen, che porta la Fiorentina (per la prima volta nella storia) in semifinale di una competizione europea per il secondo anno consecutivo. Il tecnico viola si è letteralmente lanciato in mezzo ai tifosi dopo il gol di Gonzalez, in seguito a quello di Biraghi si è recato dalla giornalista di Sky Sport a bordocampo, Vanessa Leonardi, e ha esultato con lei sussurandole qualcosa all’orecchio. Poi un bacio amichevole sulla guancia che ha ricordato molto quello di Cesare Prandelli ad Alessia Tarquinio dopo il gol di Gilardino ad Anfield Road contro il Liverpool il 9 dicembre del 2009. Al termine della gara il presidente Commisso ha parlato con lo stesso Italiano, Nico Gonzalez e Biraghi. Ha ringraziato tutti per la bella vittoria e per il bellissimo gesto, a fine partita, quando la squadra ha salutato la famiglia di Joe Barone. "La vittoria e la semifinale è dedicata a loro - spiega Italiano in sala stampa -, sono una famiglia meravigliosa. Siamo probabilmente riusciti a tirare fuori un sorriso dal volto di Camilla e questo per noi è importantissimo. L’avevamo preparata sul doppio confronto. Non subire all’andata e fargli male al ritorno. E’ andata bene, la soddisfazione è enorme".

Il tecnico viola va sui singoli. "Belotti era in dubbio per questa partita perché ha avuto un problema al quadricipite (ha giocato con la coscia fasciata, ndr). L’ho chiamato in camera e gli ho chiesto le sue sensazioni, ha stretto i denti e ha lottato. Non è riuscito a buttarla dentro, il portiere ha fatto dei miracoli. Spero possa avere queste occasioni anche in futuro, la sua voglia deve essere ripagata. Devo solo ringraziarlo per la disponibilità che mi ha dato". Adesso il Club Blugge. "Ci penseremo a maggio, ora conta vincere a Salerno perché vogliamo risalire in campionato".

Alessandro Latini