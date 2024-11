Lesione muscolare alla gamba destra. Richardson, che sfortuna. Forse rientrerà nel 2025

Tegola di non poco conto che si abbatte durante la sosta sulla Fiorentina. L’infortunio che ha costretto Richardson a lasciare il ritiro del Marocco non si è rivelato per niente banale. "Il calciatore - recita il report medico del club - è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni". All’interno del report, come di consueto, non si fa accenno ai tempi di recupero. Ma per un infortunio del genere la sensazione è che servano almeno sei settimane. Tradotto, circa un mese e mezzo se tutto dovesse procedere bene. Il 2024 di Richardson potrebbe dunque anche essere finito qui.

Alessandro Latini