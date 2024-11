L’esordio in serie a. Rubino e una serata davvero indimenticabile. Emozione sincera per un debutto inaspettato

La partita di ‘Marassi’ se la ricorderà per sempre Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 che ha esordito in Serie A all’83’. La sostituzione con Beltran segna il suo debutto fra i grandi. Figlio dell’ex attaccante Raffaele Rubino e nipote di Emiliano Bigica, nato a Firenze, il 10 novembre diventerà maggiorenne. E’ uno dei fiori all’occhiello della Primavera di mister Galloppa e di tutto il settore giovanile viola. "Quando gli ho detto di entrare ha spalancato gli occhi ed è stato bello - ha ammesso Raffaele Palladino nel dopo gara -. Porterà i pasticcini in settimana. Lui e gli altri giovani devono sentirsi dentro una situazione in cui io credo in loro: il calcio italiano ha bisogno di giovani e ci vuole un po’ di coraggio nel lanciarli".

Ale. La.