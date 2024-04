Lo sprint di campionato. Sette partite più un "jolly». E lunedì c’è subito il Genoa

La rotta adesso punta dritta sul campionato. L’impegno contro il Genoa di lunedì al Franchi (ore 18.30) si inserisce nella morsa del doppio scontro con il Viktoria Plzen, ma a questo punto della stagione è una sfida da cerchiare di rosso. La Fiorentina non può più permettersi di zoppicare. Adesso che è uscita dal tritacarne dei big match ha l’occasione per risalire davvero in classifica. Che si è complicata, certo, ma non è del tutto compromessa. Il partito del ‘filotto’ è sempre più nutrito. Italiano sa che se vuole dire la sua per le posizione europee (via campionato, appunto) dovrà inanellare una serie di risultati utili consecutivi per niente banale. Si comincia con il Genoa, con una mano del calendario che ha posizionato la sfida di lunedì. Dazio che chiaramente sarà pagato la prossima settimana, con un giorno in meno per preparare il ritorno di coppa. Ma tant’è.

La squadra di Gilardino è ormai salva, giocherà senza pressioni e con la voglia di vendicare la sconfitta netta della prima giornata. Fiorentina che dovrà portare a casa i tre punti, senza sé e senza ma. Rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria sarebbe davvero come mettere una pietra sopra alla Serie A. Dopo il Genoa la trasferta di Salerno, nella quale sono obbligatori altri tre punti. In mezzo c’è tanto altro, questi appuntamenti però non possono essere mancati. In A restano sette partite da giocare (solo il Napoli fra le big) più il jolly da calendarizzare con l’Atalanta. La rimonta è possibile. Vero che nel clan viola si punti fortemente ad alzare un trofeo, ma nessuno vuole sventolare bandiera bianca in campionato prima del tempo.

Alessandro Latini