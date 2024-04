L’omaggio. Pino Brizi, eroe del 2° scudetto. Macerata gli intitola lo stadio

Quindici anni di militanza e 389 presenze in viola (secondo solo ad Antognoni), il primo scudetto della Fiorentina “festeggiato” da tifoso, un altro conquistato come protagonista: tra i grandi personaggi della storia viola, Giuseppe “Pino” Brizi merita un posto d’onore. Brizi (scomparso 2 anni fa) ha giocato solo in due squadre: Maceratese e Fiorentina. E’ quindi anche un eroe del calcio di Macerata, tanto che e la sua città ha deciso di dedicargli lo stadio Helvia Recina, con una cerimonia che si terrà oggi alle 15.30.