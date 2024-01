Il colpo di Mezzanotte - Faraoni c'è, ora tutto sull'attacco. Ecco la strategia viola

Firenze, 13 gennaio 2024 - La Fiorentina ha battuto il primo colpo. Stavolta davvero. Davide Faraoni è sbarcato a Firenze poco prima dell'ora di cena con un treno in arrivo da Verona. Sorriso a trentadue denti, quasi incredulo. L'operazione è stata fatta in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione tampone per la Fiorentina. Il calciatore è pronto subito per dare un ricambio a Kayode sulla fascia destra e può destreggiarsi bene anche se Italiano decidesse di continuare con la sua svolta tattica. Il 3-5-2 lo conosce a memoria, così come il 3-4-1-2 dei tempi d'oro con l'Hellas. Soluzione che accontenta tutti, in primis il calciatore che si gioca una chance importante quando ormai forse non ci credeva più.

Adesso il lavoro della Fiorentina si sposterà sul reparto offensivo. Si è capito che dovrebbero essere almeno due i giocatori in arrivo. Il primo dovrebbe essere Ruben Vargas. Caratteristiche e qualità le abbiamo raccontate. Jolly che può giocare su entrambe le corsie, costo relativamente contenuto. La Fiorentina offre 7 milioni, l'Augsburg chiede qualcosa in più. Alla fine i bonus dovrebbero limare la distanza. Oggi c'è assolutamente lui in cima alla lista dei dirigenti viola. Più di Ngonge (trattativa ormai ferma da troppi giorni), più di Gil. Idea interessante, ma il Tottenham nicchia sul prestito.

Poi c'è il grande rebus centravanti. Nzola resta ancorato alla Fiorentina, che però si sta guardando intorno. Kean piace tanto, anche Belotti ha un suo perché. Poi c'è la pista Dia, che arriverebbe in uno scambio di prestiti proprio con l'attaccante angolano ex Spezia. L'impressione però è che serva tempo.

Le uscite. In serata si è raffreddata la pista Dinamo Zagabria-Brekalo, quando sembrava tutto fatto da giorni. Media locali parlano di trattativa complicata da alcune richieste esose della Dinamo. Vedremo, con la Salernitana che rimane forte sul giocatore. E le ultime ore sono state anche quelle di Barak. Il Napoli è tornato a ribussare alla porta di Pradè e Barone. La prima offerta (prestito oneroso a 500.000 euro e diritto di riscatto a 6 milioni) è troppo lontana dai 10 milioni che chiede la Fiorentina per la cessione a titolo definitivo. Però la trattativa è viva e resta assolutamente da monitorare.

Alessandro Latini