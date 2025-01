Mercato, via ai giorni della verità. Pablo Marì affare fatto: oggi le firme. Kouame, l’Empoli scavalca il Toro. Maxi-ingorgo Man, Bondo, Fagioli

Quello di oggi sarà finalmente il giorno di Pablo Marí. Accordi che ci sono da tempo (almeno un mese) ma soltanto il summit di oggi porterà alla fumata bianca. Al Monza un paio di milioni di indennizzo e nessun giocatore in contropartita, al calciatore un contratto di un anno e mezzo a 1,4 milioni a stagione. Il difensore spagnolo è stato fortemente voluto da Palladino. Può giocare a quattro ma è uno specialista della difesa a tre. Con lui i cambi di sistema di gioco (visti anche all’Olimpico contro la Lazio nella ripresa) saranno più semplici. E’ atteso al Viola Park tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto.

Le prossime saranno ore importanti anche sul fronte Ikoné, con Pradè che aspetta l’offerta del Como. In ballo c’è ancora il Nantes (le altre si sono tutte defilate), ma la speranza più concreta dei dirigenti viola è che il club comasco decida di fare un investimento a titolo definitivo per il francese. Anche sul fronte Kouame si sta arrivando a grandi passi al traguardo. Con l’Empoli ieri si sono intensificati i contatti. Ha chiesto informazioni il Leganes, da Torino continuano a proporre lo scambio con Sanabria. Ma le percentuali sul fronte azzurro cominciano a crescere vistosamente anche se l’attaccante non vuole andarsene in prestito ma a titolo definitivo. Stessa volontà della Fiorentina, serve un’offerta di Corsi.

Poi sarà tempo di pensare agli altri affari. Sul fronte centrocampista si è tornati a parlare di Bondo col Monza e qualche telefonata c’è stata anche per Fagioli, in uscita dalla Juventus e in trattativa con il Marsiglia. Nessuna nuova sul fronte Man (uscito acciaccato dalla partita col Milan) e l’impressione è che la Fiorentina stia lavorando su un nome top secret in quella zona di campo. Un calciatore capace di giocare esterno ma anche dentro il campo.

Alessandro Latini