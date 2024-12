Mercoledì sera. Coppa Italia, si comincia. Arriva l’Empoli

Inizierà mercoledì il cammino della Fiorentina in Coppa Italia. I viola, che negli ultimi tre anni sotto la gestione Italiano sono sempre arrivati almeno in semifinale (nel 2023 hanno centrato anche l’ultimo atto), esordiranno al Franchi contro l’Empoli in un sentito derby dell’Arno valido per gli ottavi di finale della competizione che, tabellone alla mano, mette in palio l’accesso ai quarti - previsti il 5 o il 26 febbraio - contro la vincente di Juventus-Cagliari, in programma il 17 dicembre a Torino.

Per la sfida con gli azzurri, Palladino potrebbe pensare a una parziale rotazione della squadra che affronterà questa sera l’Inter, con però il rientro dal 1’ di Gudmundsson. La sfida sarà trasmessa in diretta a partire dalle 21 su Italia1.

A.Gian.