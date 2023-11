Milan-Fiorentina, chi accenderà luci a San Siro? Ultime novità sulle formazioni e tv

Milano, 25 novembre 2023 – Le tante assenze in casa rossonera non ingannino: stasera a San Siro (ore 20.45, diretta su Dazn e Sky) per la Fiorentina sarà una partita impegnativa contro il Milan, l’ennesimo esame di maturità nel percorso di crescita della squadra di Vincenzo Italiano. In più c’è l’incrocio con un ex come Jovic che ha voglia di rivincite personali anche in chiave viola.

La Fiorentina, però, arriva a San Siro convinta dei suoi mezzi e della forza del suo gioco, di un’attitudine a fare sempre la partita su ogni campo e contro ogni avversario.

Attacco vioola con Nzola (in cerca di un gol alla “Scala del calcio”) nel ruolo di centravanti con a sostegno il tridente Gonzalez-Bonaventura-Kouame.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. Allenatore: Italiano

Arbitro: Di Bello di Brindisi