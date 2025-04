Moise Kean lascia il ritiro della Fiorentina per motivi familiari

Acf Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni". Sono circa le 17.30 di ieri – ovvero un’oretta prima del fischio d’inizio della partita con il Cagliari – che la Fiorentina dirada un po’ la nebbia che si era venuta creare attorno alla squadra e il giallo dell’improvvisa assenza di Moise Kean. Già, perché intorno all’ora di pranzo – sul web viola – aveva iniziato a girare la notizia del forfait dell’attaccante nella sfida del tardo pomeriggio. Prima problemi fisici, poi problemi personali, insomma di tutto di più per tentare di ipotizzare-spiegare-giustificare il fatto che di primo mattino (addirittura nella serata di martedì), Kean aveva lasciato il ritiro della squadra per tornare a Firenze e poi volare a Parigi dove vive la famiglia.

"Motivi familiari", recita il comunicato della società viola che nella seconda parte non si sbilancia su quando Moise farà rientro a Firenze e quindi potrà rimettersi a disposizione dell’allenatore. La sensazione è che la questione potrebbe costringere il giocatore a rinunciare anche alla prossima partita, ovvero il derby di domenica pomeriggio contro l’Empoli. La tempistica di avvicinamento al match dice che se Kean non dovesse rientrare in Italia prima dell’allenamento di dopopdomani (sabato) il suo impiego anche contro l’Empoli sarà più che complicato.

Impossibile – trattandosi di motivi personali – tracciare così una tempistica più lunga e definitiva su quanto il centravanti sarà di nuovo a disposizione di Palladino.