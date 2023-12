Monza-Fiorentina, i viola cercano gloria in Brianza. Le ultime novità di formazioni e la tv

Monza, 22 dicembre 20223 – Senza Gonzalez e Bonaventura ko, ma con Arthur e Duncan recuperati, la Fiorentina stasera (ore 20.45, diretta su Dazn Sky) cerca punti sul difficile campo del Monza. Campo difficile, sì, ma anche occasione per migliorare ancora la classifica comunque buona (è sesta a pari punti con il Napoli) e continuare a sognare un balzo in avanti per migliorare il piazzamento dello scorso anno, pensando all’Europa League o addirittura alla zona Champions League. Una zona molto complicata da raggiungere ma non impossibile, pensando anche ai punti persi malamente per strada. Certo, stasera occorrerà massima concentrazione, come dice mister Vincenzo italiano, servirà una Fiorentina “affamata”.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. Allenatore: Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano

Arbitro: Sacchi di Macerata