Non chiamateli difensori. Ranieri, roba da bomber. Che coppia con Quarta-gol

Gli attaccanti non segnano? Nessun problema, ci pensano i difensori. Meglio, nello specifico, se si tratta di quelli che frequentano la zona centrale del reparto davanti a Terracciano. E così, dopo Quarta-gol, che con i suoi tre centri ha senza dubbio aiutato la Fiorentina a correre nelle zone alta della classifica, ieri è toccato a Luca Ranieri mettere la firma sulla sua seconda rete stagionale in campionato (ma il suo score ricorda anche i lampi in Conference), infilzando un pallone di testa nella porta del Toro. Ranieri e Quarta, insomma, ovvero due che nel dna più che l’istinto del bomber hanno (o meglio, visto come vanno le cose, dovrebbero avere) la naturalezza di chi impedisce all’avversario di arrivare a finalizzare.

Eppure, nel miracolo viola di questa stagione, c’è e ci sta benissimo, questo valore aggiunto dei difensori che si fanno bomber.

E sia chiaro che non si tratta solo di una casualità. Macchè. Nei gol di Quarta e, come ieri, in quello di Ranieri, si possono leggere posizionamenti e inserimenti che Italiano fa studiare ai suoi ragazzi nel corso degli allenamenti. Così diventa più semplice capire (e rivedere già alla prossima partita) come sulle palle inattive (ma anche nelle ripartenze) uno dei due centrali ha il compito (e lo deve fare) di seguire la manovra, forare l’area e farsi trovare pronto su spizzate o girare in porta, proprio come un centravanti.

Certo, Italiano si sarebbe aspettato – e sicuramente si aspetta ancora – che tali mosse siano una soluzione di riserva, alternativa, un sovrappiù a quello che invece dovrebbero fare le punte. Ma tant’è. E, per ora, va bene così.