Oggi la presentazione relativa alla nuova stagione, ma il tesseramento aprirà nei prossimi giorni. Campagna abbonamenti: prezzi e novità

Sarà oggi il giorno in cui la Fiorentina farà luce su tutti i dettagli legati alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. In attesa di capire la data precisa in cui partirà il periodo di tesseramento (ma non sarà dato questo venerdì lo start ufficiale), iniziano già a emergere le prime indiscrezioni su modalità, settori disponibili e soprattutto prezzi che - è quanto trapela - resteranno in linea con quelli della scorsa annata. La novità principale, come comunicato dal club, riguarderà la riapertura di alcuni settori della Maratona che nello scorso campionato erano interessati dai lavori di restyling del Franchi. Torneranno infatti disponibili alcune centinaia di posti in Maratona centrale, parterre coperto, parterre scoperto e Maratona laterale e i vecchi abbonati in questi settori già da qualche giorno hanno potuto fare richiesta per informazioni e riconfermare il proprio posto (avranno tempo fino all’8 luglio per farlo).

Resteranno invece indisponibili per la sottoscrizione gli spazi della Curva Fiesole, della tribuna coperta lato Fiesole e delle zone della Maratona prossime alla curva, ancora interessate dai cantieri. Confermata la deroga per il settore ospiti, che potrà accogliere un massimo di 250 tifosi per le gare di campionato e fino a 1.000 per le partite europee. La capienza totale utilizzabile dello stadio sarà così di circa 24.700 posti ma per motivi di sicurezza (e per garantire la vendita libera partita per partita) la società destinerà agli abbonamenti circa la metà delle sedute disponibili, che l’anno scorso furono 12mila.

An. Gian.