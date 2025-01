Oggi la ripresa degli allenamenti. Adli sarà squalificato. Ma Cataldi è in dubbio

Un lunedì di riposo che serviva per staccare la spina e godersi qualche ora di relax dopo la vittoria dell’Olimpico. La Fiorentina riprenderà oggi la preparazione al Viola Park, con il Genoa già nel mirino (domenica alle 15 al ‘Franchi’). Attese anche le decisioni del giudice sportivo dopo la corrida nel finale di partita. Squalifiche certe per Adli e Palladino.

Se in panchina ci sarà Citterio, gli occhi sono puntati sul recupero di Cataldi, a questo punto fondamentale vista la squalifica del francese. Lì in mezzo, a meno che il mercato non porti novità, non ci sono grandi alternative. Attese novità anche per quanto riguarda Colpani, out con i biancocelesti.

Ale. La.