Palladino: "Bravi tutti, avanti con questo lavoro. Kean? Ho un grande dottore..."

Firenze, 24 ottobre 2024 - Missione compiuta anche in Svizzera per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo un primo tempo sottotono è uscita la qualità dei gigliati che hanno segnato quattro reti al San Gallo. Vittoria che lascia i viola in testa alla classifica del girone di Conference League (a parimerito con ancora diverse squadre, tra cui il Chelsea). Ottima prova sotto porta di Ikoné, autore di una doppietta ma poteva farne anche un altro, bravo anche Sottil. In rete anche Quarta e Gosens. Buona prova complessiva, sicuramente superiore rispetto a quella contro i modestissimi gallesi dei New Saints. Adesso la Fiorentina a livello europeo tornerà in campo a Cipro contro l'Apoel il prossimo 7 novembre. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina a fine partita. "Ho la fortuna di avere un grande staff e bravissimi analisti che analizzano dove si può far male agli avversari. Ognuno ha cinque minuti a disposizione. Se la squadra fa quello che gli diciamo, spesso succede quello che è successo oggi. Ma il merito è della squadra, anche stasera sono stati tutti bravi".

Sono cresciuti calciatori come Sottil e Ikoné nella ripresa…

"Anche nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita. Sapevamo che sarebbero arrivati forte a sporcare le giocate. C'erano linee di passaggio. Poi nella ripresa le abbiamo sfruttate, ma sono stati bravi tutti. Biraghi, Quarta, Kayode, Sottil, Ikoné, Kouame che si è sbattuto fino alla fine".

Bove ormai è insostituibile…

"Sono felice che stia facendo bene, chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. E' il nostro jolly, è un giocatore molto intelligente e maturo, è uno che vede calcio, può giocare in qualunque posizione. Oggi un po' si è riposato, nel finale voleva rimanere ancora in campo".

Era l'idea iniziale quella di avere un centrocampo così qualitativo?

"La nostra idea era quella di costruire la squadra così, con giocatori intelligenti, di palleggio e di dinamismo. Richardson diventerà un grande giocatore, ha visione, tecnica, sa giocare a uno o due tocchi".

Kean può recuperare per domenica?

"Ho un grande dottore e un grande staff medico. Mi auguro di sì, ci proviamo. Se non dovesse farcela abbiamo valide alternative che stasera hanno fatto bene. Sono tranquillo"

Alessandro Latini