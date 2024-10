Palladino ora sorride. Sottil, Richardson e...: "Tante note positive»

Non poteva chiedere di meglio Raffaele Palladino dalla serata in Svizzera. San Gallo battuto, turnover riuscito. "Sapevamo che sarebbero arrivati forte a sporcare le giocate. C’erano linee di passaggio anche nel primo tempo ma non le abbiamo sfruttate. Nella ripresa ci siamo distesi bene, devo fare i complimenti a tutti quei calciatori che ultimamente avevano giocato meno. Hanno fatto una grande partita". Ma cosa succede in quel quarto d’ora magico all’intervallo dentro lo spogliatoio? "Ho la fortuna di avere un grande staff e dei bravissimi analisti che analizzano dove si può far male agli avversari. Ognuno ha cinque minuti a disposizione per far capire certe cose alla squadra. Se i ragazzi fanno quello che gli diciamo, spesso succede quello che è successo qui. Ma il merito è della squadra, anche stavolta sono stati tutti bravi". Palladino si gode Bove e tutto il centrocampo. "Sono felice che Edoardo stia facendo bene, chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. E’ il nostro jolly, è un giocatore molto intelligente e maturo, è uno che vede calcio, può giocare in qualunque posizione. Nel finale voleva rimanere ancora in campo, ma l’ho fatto un po’ riposare. La nostra idea era quella di costruire la squadra così, con giocatori intelligenti, di palleggio e di dinamismo. Richardson diventerà un grande giocatore, ha visione e tecnica, sa giocare a uno o due tocchi". Infine una battuta sul possibile recupero di Kean per la Roma. "Ho un grande dottore e un grande staff medico. Mi auguro di sì, ci proviamo. Se non dovesse farcela abbiamo valide alternative".

Microfoni anche per Riccardo Sottil, autore di una bella prestazione. "Una reazione così non è scontata in Europa. Abbiamo fatto una grande partita, nel secondo tempo siamo stati più cinici. Sono soddisfatto, mi sento bene e lavoro forte. Vorrei fare sempre questo tipo di prestazione".

Alessandro Latini