Pietro TERRACCIANO. L’illusione e le incertezze sul futuro

Cosimo

Zetti

Il rischio è che questa possa passare alla storia come la stagione del dolore e dei grandi rimpianti. Prima l’illusione quarto posto, poi il calo, la scomparsa improvvisa di Joe Barone, la squadra che perde i riferimenti e che procede a sprazzi senza riuscire più a ricompattarsi. La Fiorentina dice addio al sogno Coppa Italia. E lo fa al termine di un film

già visto, che non avevamo voglia di rivedere e che speravamo fosse ormai finito fra gli scaffali della videoteca viola. Tanto possesso palla, poche vere occasioni da gol, troppe sbavature in difesa e la beffa nel recupero. Ebbene sì, ci saremmo aspettati un’altra Fiorentina, più attenta e concentrata, sia per l’importanza dell’appuntamento che per il significato di una sfida che andava oltre la sfida. Il cuore e l’orgoglio non sono bastati e quel patto d’intenti siglato proprio all’indomani di quella maledetta domenica di Bergamo è pian piano sfumato sotto i riflettori del Gewiss. L’espulsione di Milenkovic sembrava l’ultimo atto della semifinale, ma il colpo di reni firmato Quarta non è bastato a impaurire l’Atalanta. Troppo per la Fiorentina, troppo per cercare di rimetterla in sesto in dieci contro undici. Quello che era accaduto nella finale di Conference contro il West Ham si è rimaterializzato all’improvviso quando la squadra è salita sulla rimessa laterale di Kayode, lasciando il fianco scoperto e dando via libera alla ripartenza di Lookman. D’accordo, la stagione non è finita a Bergamo, resta la Conference League, ma la sconfitta con l’Atalanta potrebbe avere l’effetto di diminuire l’autostima e aumentare le pressioni. O tutto o niente, o un trofeo oppure la speranza di un ripescaggio europeo come avvenne lo scorso anno con la squalifica della Juventus. Manca poco più di un mese alla fine della stagione. Cerchiamo almeno di chiuderla in bellezza.