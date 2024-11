Pongracic, Kayo e il vice Kean. I messaggi arrivati dal campo

Missione compiuta in Europa, testa e gambe a domenica, al campionato. Ci siamo complicati la serata con la solita ansia visto che i brividi sono corsi fino a tre minuti dalla fine. Detto che il Pafos è squadra volenterosa e buona per qualche amichevole estiva, i tre punti sono arrivati per consolidare il posto nelle prime otto della Conference. Bene così e avanti. Anche se un po’ di concentrazione in più non farebbe mai male per cancellare gol molto evitabili. Si può fare di più anche sotto questo aspetto. Portiamoci via tre messaggi che arrivano dal campo. Pongracic c’è e può essere utile nella stagione, Rubino ha messo esperienza nel curriculum da 2006, Kayode ha fatto un cross per Quarta con il contagiri, una pennellata d’autore. Applausi e incoraggiamento. Ma ricordiamoci una volta di più, ora che si avvicina il mercato di ’riparazione’, che manca un vice Kean. Lo abbiamo visto anche contro i modesti ciprioti.