Prima al franchi senza la curva ferrovia. Capienza ’ritoccata’: tutto esaurito? No I tifosi della Fiorentina sono in attesa di un'impennata di entusiasmo dalla squadra. Nonostante la Curva Ferrovia chiusa, si spera di raggiungere almeno 25mila spettatori per la sfida contro la Lazio. Il tifo viola si prepara a sostenere la squadra con fervore, in attesa di una grande prestazione.