Primavera. Incrocio con l’Atalanta

Sosta finita anche per la Fiorentina Primavera: la squadra di Galloppa, attesa la prossima settimana dalla finale di Coppa Italia contro il Torino, tornerà in campo oggi alle 15 con l’Atalanta (diretta tv su Sportitalia) in una gara che servirà da prova generale in vista dell’ultimo atto del trofeo nazionale che i viola giovedì prossimo (a Bologna) vogliono alzare per la quinta volta negli ultimi sei anni. L’appuntamento odierno con la Dea non sarà però banale: nonostante Biagetti e soci abbiano già battuto i bergamaschi nel turno d’andata, i nerazzurri arriveranno al Viola Park reduci da cinque vittorie nelle ultime sei gare, ruolino di marcia che ha fin qui garantito alla squadra di Bosi il terzo posto in classifica. Dopo un cammino impeccabile da gennaio a marzo (otto successi, cinque pareggi e nessun ko), la Fiorentina sembra aver invece rallentato la propria avanzata, forse perché distratta dall’avvicinamento alla sfida con il Toro che mette in palio quello che rischia di essere l’unico trofeo contendibile della stagione (ad oggi i playoff sono distanti 10 punti). Nonostante ciò per il match odierno Galloppa manderà in campo l’undici migliore.

Andrea Giannattasio