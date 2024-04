Promozione, oggi la Coppa Italia. Antella e Lebowski per il trofeo. E in ballo c’è anche l’Eccellenza Stasera la finale storica della Coppa Italia di Promozione tra Antella 99 e Centro Storico Lebowski. La vittoria garantirà l'accesso al quadrangolare per la promozione in Eccellenza. Grandi aspettative e probabili formazioni in campo.