E Sarri stuzzica Firenze: "Busserò al Viola Park"

"L’unico modo per venire a lavorare a Firenze sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre". Maurizio Sarri risponde così, con l’immancabile ironia, a chi gli chiede se la panchina viola rientri nei sui programmi o auspici. Sarri suonerà quel campanello? E ci sarà qualcuno ad aprire? Vedremo. Scherzi a parte, Sarri parla del suo futuro durante la presentazione della 22esima edizione del “Memorial Niccolò Galli“, torneo giovanile di calcio (per Esordienti A 2011) dedicato al talento del calcio, figlio dell’ex portiere viola Giovanni Galli, tragicamente e prematuramente scomparso nel 2001 a poco meno di 18 anni.

La suggestione di vedere il toscanaccio Sarri alla guida dei viola è forte (d’altronde ribadisce che le sue squadre del cuore sono Napoli e Fiorentina), ma al momento non sembrano esserci le condizioni: "La Fiorentina mi ha cercato anni fa ma in queste ultime sessioni di mercato assolutamente mai".

Smentito anche l’interessamento del Bologna ("non c’è stato nessun contatto") Sarri parla di alcune offerte che gli sono arrivate dall’estero. La voglia di allenare è tanta, ma solo se "viene fuori qualcosa che mi arrapa e stuzzica, che sia figlio di un programma di medio o lungo periodo e che valga la pena vivere. Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e quindi non ho certo preclusioni verso qualcuno". Poi un pensiero alla finale di Conference League: "La Fiorentina è superiore all’Olympiakos, ma non abbastanza da poter fare una partita tranquilla". Come ogni anno la Fondazione Niccolò Galli (presieduta da Camilla Galli, sorella del calciatore scomparso) premia i personaggi del calcio: oltre a Sarri riconoscimenti sono andati a Beppe Bergomi (campione del mondo nel 1982) e al giornalista di Sky Fabio Caressa. Il torneo è in programma il 24-25-26 maggio. Si giocherà al “Grazzini” (viale Malta) e all’Affrico (viale Fanti). Tra i progetti della Fondazione c’è la un campetto da calcio all’interno di un’altra creazione della Fondazione, il parco giochi a Campo di Marte, inclusivo e accessibile a tutti, disabili compresi.