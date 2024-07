Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: servono almeno altri sei acquisti. Il prossimo arriva in difesa?

Firenze 3 luglio 2024 - Stenta a decollare il mercato della Fiorentina. Kean a parte, non si registrano trattative vicine alla chiusura. Certo, i più ottimisti diranno che la sessione estiva è iniziata ufficialmente solo da due giorni e che davanti ci sono poco meno di due mesi per fare affari. Ma di conto c'è anche chi pensa che la nuova Fiorentina di Palladino abbia bisogno di tempo e allenamenti per conoscere la richiesta di calcio del tecnico. E che, fondamentalmente, oggi la squadra non ha un reparto di centrocampo. Manca poi un difensore (almeno uno, meglio due), manca un trequartista/esterno perché Zaniolo sembra definitivamente sfumato e manca un'altra punta. Perché Nzola è in uscita e Kean da solo non può bastare. Facendo il conto della serva, almeno sei calciatori dovranno arrivare, comprendendo il numero minimo di tre centrocampisti.

In questo senso, voci di corridoio raccontano di una Fiorentina attenta sul fronte della difesa. Anzi, di più. Ci sarebbe un giocatore già preso dai dirigenti viola e pronto a raggiungere Firenze già nei primi giorni di ritiro. Un difensore che già milita nel campionato italiano. Vedremo nelle prossime ore se uscirà fuori il nome. Dicevamo di Zaniolo. Nella tarda serata di ieri si è sensibilmente avvicinato all'Atalanta. Ormai speranze di vederlo in viola non ce ne sono (quasi) più. Può sempre succedere di tutto nel calciomercato, ma Dea e Galatasaray si sono quasi strette la mano. Smentita la notizia che il calciatore si sia recato a Bergamo per firmare, ma ormai si è capito da un paio di giorni che la direzione era quella nerazzurra. Adesso c'è da capire se e come la Fiorentina voglia gettarsi su Andrea Colpani. Cifra più o meno la stessa (20 milioni). E' sempre stato descritto come il piano B nel caso in cui non si fosse riusciti a raggiungere Zaniolo. In standby l'idea Lucca. Un'idea che piace, ma che potrà essere approfondita più avanti.

Intanto qualche riflessione sarà fatta anche fra i pali. Molto dipenderà dall'offerta del Genoa per Terracciano. La Fiorentina non ha interesse a venderlo, ma di fronte a una proposta importante sarebbe disposta a trattare. Per questo circolano i nomi di Musso, Strakosha e Audero. Elementi che potrebbero prenderne il suo posto in viola.