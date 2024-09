Quarta: "Passare il turno a ogni costo. La Fiorentina ormai è casa mia"

Firenze, 28 agosto 2024 - In conferenza stampa dalla Pancho Arena, insieme a mister Palladino, c'è anche Lucas Martinez Quarta, uno dei leader della Fiorentina. Segnale preciso che la gara di domani sera è una di quelle importanti per la stagione. Quarta inizia analizzando il cambio tattico rispetto alle scorse stagioni.

"Passare da quattro a tre in difesa è stato un cambiamento grande. Sono arrivati dei giocatori, se ne sono andati altri. Piano piano metteremo dentro tutto, ci vorrà tempo anche se speriamo non molto. Siamo i primi che vogliamo vincere e fare le cose per bene. A mercato chiuso si vedrà un'altra Fiorentina". Cosa non dovete sbagliare domani sera? "Non dobbiamo sbagliare l'approccio. All'andata non siamo scesi in campo nel modo giusto. L'atteggiamento deve essere corretto, dobbiamo aver voglia di vincere i duelli, le seconde palle. Non sarà una partita facile, può succedere di tutto. Però siamo preparati bene". Sei stato vicino all'addio, poi hai rinnovato. Come mai? "Lo scorso anno sono stato vicino all'addio, ma alla fine sono rimasto e ho trovato la continuità che cercavo. Abbiamo sfiorato un'altra coppa. Ho deciso di rinnovare perché voglio vincere qualcosa con la Fiorentina. Ormai questa è la seconda casa della mia famiglia. Darò il massimo per portare in alto questa squadra". Qual è l'obiettivo? "C'è voglia di rivincita, abbiamo sfiorato due volte la coppa e siamo stati vicini a raggiungere un bel traguardo. Per quello domani dobbiamo fare la partita perfetta. Poi sarà un'altra storia".

Alessandro Latini