Fiorentina, Conference dentro o fuori. Palladino: "Adli ci darà tanto. Chi è qui è pronto alla battaglia”

Firenze, 28 agosto 2024 - Motivazione grande, Raffaele Palladino ci tiene da matti a superare l'ostale del PlayOff per disputare la prima competizione europea della propria carriera. Servirà la miglior versione della sua Fiorentina, ma il tecnico non si tira indietro nella presentazione della vigilia. Direttamente da Felcsut, le parole del tecnico gigliato.

"E' la mia Fiorentina dal primo giorno che sono arrivato. Ovvio che ci voglia un po' di tempo per la ricostruzione. Mi interessa vedere la crescita quotidiana della squadra, ogni giorno mettiamo un tassellino, c'è predisposizione da parte di tutti. Stiamo trovando un po' di cose, anche attraverso le critiche e le difficoltà Cosa aggiunge Adli al vostro centrocampo? "E' un giocatore forte, ha giocato nel Milan. Ha personalità ed è un grande palleggiatore. Ci porta dinamismo e imprevedibilità". Per loro sarà una partita storica. Cosa rappresenta per voi? "Siamo qui per vincere la partita. Loro le proveranno tutte, per il loro club è una partita storica, ma lo è anche per noi. Voglio vedere ferocia, atteggiamento giusto e personalità. Vogliamo passare il turno e giocare in Conference". Come gestire le voci di mercato? "Tutti sono concentrati, chi è qui è perché ci tiene alla maglia della Fiorentina ed è pronto a dare battaglia per vincere la partita. Chi non è qui è perché coinvolto in situazioni di mercato. La società sta lavorando bene, noi dobbiamo pensare solo domani".