Raffaele Palladino: "Punto prezioso a San Siro, continuità nella corsa europea"

Il bicchiere di Raffaele Palladino è sicuramente mezzo pieno. Forse anche di più. La partita poteva essere vinta ma anche persa. Alla fine il punto di ‘San Siro’ dà continuità alla corsa europea. "Siamo venuti qui e abbiamo affrontato una grande squadra, impressionante nelle sue individualità. Siamo stati bravi a fare una partita di personalità, coraggio e intensità, accettando duelli a tutto campo. Abbiamo avuto tante occasioni per vincere la partita. E’ stata una bellissima sfida da entrambe le parti. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, la strada è giusta".

Il tecnico gigliato viene sollecitato sugli obiettivi stagionali. "C’è un patto nello spogliatoio. Con umiltà dobbiamo essere ambiziosi. In campionato e in Conference ce la vogliamo giocare con tutti. C’è entusiasmo, forma fisica e qualità di gioco, quindi non c’è priorità per nessuna competizione. Abbiamo sette partite di campionato e speriamo cinque di Conference. Abbiamo dato continuità di risultati e dobbiamo continuare su questa strada". Adesso un filotto di medio-piccole.

"Contro le squadre di medio bassa classifica ci sono state delle indecisioni: vedi Verona e Torino. Abbiamo perso dei punti per strada. L’obiettivo adesso è fare grandi prestazioni anche con le squadre che ci stanno dietro. La strada è giusta e non dobbiamo uscire da questo binario. Può ancora succedere di tutto e ce la vogliamo giocare con grande equilibrio e senza pressioni".

In sala stampa anche Danilo Cataldi. "Sono rammaricato per questo pareggio, peccato. Nel secondo tempo abbiamo preso questo gol rocambolesco, poi abbiamo ricreato tre-quattro occasioni davvero importanti. In ogni caso è stata fatta una buona partita. Venivamo da tre risultati importanti, ma tutti in casa. L’atteggiamento è stato positivo, ci prendiamo quanto di buono fatto".

Alessandro Latini