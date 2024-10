San Gallo-Fiorentina 2-4, la Viola vola con Ikoné e vince in Conference

San Gallo, 24 ottobre 2024 - Trasferta non semplice per la Fiorentina che riesce a espugnare San Gallo 2-4 . Nel primo tempo gli uomini di Palladino faticano tanto: nei primi minuti anche grazie alla pressione organizzata del San Gallo, poi manca la precisione nell'ultimo passaggio. Succede tutto in poco più di un minuto: al 22' rete annullata a Kouamé, si va dall'altra parte e Martinez Quarta commette un erroraccio che apre, di fatto, all'1-0 di Mambimbi. La seconda frazione si apre con la Fiornetina che ribalta la partita in quattro minuti con le reti di Quarta e Ikoné, con il San Gallo che accusa il contraccolpo psicologico. Nel momento più complicato della partita, i padroni di casa trovano un gol fortunoso quanto bello con Gortler al 62'. La festa dei padroni di casa dura solo sette minuti perché ci pensa Ikoné a riportare avanti la Viola. Nel finale il San Gallo si riversa in avanti, ma la viola si copre bene e in contropiede mette il punto esclamativo Robin Gosens al 94'.

Primo tempo

Parte forte la squadra di casa che va vicina al gol dopo appena tre minuti con Mambimbi che colpisce di testa dall'area piccola, ma la palla va alta sopra la traversa. Grande pressione dei biancoverdi, con la Fiorentina che fatica a impostare e trova la prima conclusione solo dopo sette minuti con Sottil che calcia debole verso la porta di Ati-Zigi. Partita che viene momentaneamente interrotta all'11 per lancio in campo di fumogeni da parte dei tifosi della Fiorentina che sono arrivati qui in Svizzera. Si riprende a giocare, ma solo per pochi minuti perché continua il lancio di fumogeni e sul campo si alza una nebbia che rende impossibile continuare regolarmente la sfida, dunque altra sospensione voluta dall'arbitro Frid. Annullato il vantaggio alla Fiorentina al 22': palla persa dalla difesa di casa, recupero di Bove che serve Kouamé tutto solo davanti al portiere, l'ivoriano segna ma era in posizione irregolare. Capovolgimento di fronte e vantaggio San Gallo con Mambimbi al 23'. Martinez Quarta sbaglia completamente il passaggio per Richardson che viene anticipato da Quintillà che serve Mambimbi che incrocia perfettamente da pochi passi. Costretto a lasciare il campo per infortunio muscolare Ambrosius, al suo posto l'austriaco Vallci al 25'. Rischia ancora la Fiorentina con una brutta palla persa a centrocampo dall'ex Milan Adli che innesca Mambimbi, l'autore del gol del vantaggio ci riprova da lontano ma Terracciano allontana di pugno. Squillo di Sottil a cinque dal quarantacinquesimo: l'ala riceve sulla sinistra, si accentra e prova con il destro trovando l'angolo basso, ma Ati-Zigi è attento e manda in corner. Dalla bandierina Quarta colpisce di testa, Ati-Zigi molto incerto e non blocca il colpo di testa, ma alla fine ci pensa la difesa ad allontanare la palla. Sono sei i minuti di recupero del primo tempo, dovuti alle tante interruzioni. Arriva il primo giallo della partita all'indirizzo di Stanic che trattiene Sottil lanciato in contropiede, dopo un altro pericolo nell'area della Viola. Si accendono gli animi con Sottil e Vandermersch che vengono ripresi dal direttore di gara. Esattamente come per Stanic, arriva il giallo anche per Kouamé. Finisce il primo tempo 1-0 San Gallo.

Secondo tempo

C'è Comuzzo in campo per Moreno in avvio di secondo tempo. Tutt'altra Fiorentina in questo avvio, più aggressiva e con maggior voglia di rendersi pericolosa, come fa Sottil in area dopo due minuti dagli sviluppi di corner con Ati-Zigi che fa un miracolo. Sempre la squadra di Palladino in avanti con Ikoné e Sottil che ci provano. Pareggio Fiorentina con Martinez Quarta al 50': da calcio d'angolo l'argnetino stacca più in alto di tutti e Ati-Zigi questa volta non può farci nulla. Sempre Fiorentina, con Biraghi che viene servito da Bove e calcia da posizione centrale dal limite dell'area ma Ati-Zigi c'è. La ribalta la Fiorentina, rete di Ikoné al 54': Bove mette la palla tra le linee del San Gallo per Ikoné che scatta sul filo del fuorigioco e col mancino trova l'angolino basso. La Fiorentina ora è meritatamente avanti, dieci minuti di fuoco della squadra di Palladino. Momento di défaillance di Bove che perde palla e Mambimbi non arriva per centimetri a metterla dentro sul cross basso e teso di Csoboth, Pareggia il San Gallo al 62' con Gortler al 62': schema da calcio di punizione, con il colpo di testa di Gorlter sul lancio di Vandermersch che scavalca completamente Terracciano. Cambi da una parte e dall'altra per questa ultima mezz'ora, con Palladino che sceglie Cataldi e Beltràn per Bove e uno spento Adli. Ritorna avanti la Fiorentina con Ikoné al 69'. Sottil a centrocampo prende palla e può correre con tanto campo sulla sinistra, l'ala entra in area, va al centro da Kouamé che di prima ribalta per Ikoné che la mette dentro da pochi passi. E' la serata di Jorko Ikoné che riporta avanti la Fiorentina e fa doppietta. Tante proteste degli svizzeri per un fallo a centrocampo, a inizio azione del gol, tra Beltran e Vandermersh, ma anche dalla sala Var è arrivata la segnalazione che si può giocare e il gol è buono. Vicino al colpo del ko Beltran al 77': tutto nasce ancora dalla corsa di Sottil che pesca Beltran a rimorchio, l'argentino però calcia troppo debolmente. Si copre Palladino con Parisi e al posto di Sottil a cinque dalla fine, dentro anche Gosens per Birghi. Saranno ben nove i minuti di recupero, per via dei vari cambi e di un'altra interruzione dovuta al lancio dei fumogeni sempre dal settore ospiti. Chiude la partita Robin Gosens al 94': forcing del San Gallo che si riversa nella metà campo offensiva, ma perde palla e innesca il contropiede della Fiorentina che, con un paio di passaggi, ribalta da sinistra a destra dove Kouamé centra il palo, ma sul rimpallo c'è Gosens che non sbaglia. Finisce 2-4 per la Fiorentina che, dopo un primo tempo complesso, riesce a imporsi contro il San Gallo.

Tabellino

San Gallo (4-3-1-2): Ati-Zigi; Vandermersch, Ambrosius (Vallci, 26'), Stanic, Noah; Gortler (Stevanovic, 84'), Quintilla, Csoboth (Witzig, 62'); Geubbels (Cissè, 84'), Mambimbi (Akolo, 62')

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno (Comuzzo, 45'), Martinez Quarta, Biraghi (Gosens, 84'); Adli (Cataldi, 62'), Richardson; Ikone, Bove (Beltran, 62'), Kouame, Sottil (Parisi, 84').