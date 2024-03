Serie A femminile. Assalto alla Juve

Una partita contro la Juventus è sempre da circoletto rosso, specialmente se dall’altra parte c’è la Fiorentina. In questo caso intesa come squadra femminile. L’appuntamento è per le ore 15 allo stadio La Marmora – Pozzo di Biella. La Fiorentina è reduce da tre sconfitte consecutive, le bianconere da quattro risultati utili. Borsino differente, anche se poi la semifinale di Coppa Italia ha premiato le ragazze viola. Posizioni piuttosto congelate in cima alla classifica. Juve che difficilmente raggiungerà la Roma e sarà raggiunta proprio dalla Fiorentina. Che a sua volta tiene l’Inter a nove lunghezze. Vietato però entrare in un loop di sconfitte.

"Stiamo preparando la partita per ritrovarci come squadra. Non siamo smarriti, non vogliamo fare drammi ma sicuramente qualche certezza nelle ultime due partite l’abbiamo persa - spiega mister De La Fuente alla vigilia -. Perciò, ci stiamo preparando per ritrovare queste certezze. Sia la Juve che noi vogliamo fare punti. Loro perché vengono dall’eliminazione in Coppa Italia, noi perché veniamo da due partite non positive. Mi aspetto una partita difficilissima, oggi come oggi le partite si risolvono con gli episodi, bisogna stare attenti ai dettagli".

Alessandro Latini