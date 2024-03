Serie A femminile - Oggi alle ore 15 a Biella. Coppa Italia, viola a caccia della finalissima. La sfida di ritorno con la Juve resta scivolosa

La Festa della Donna per la Fiorentina Femminile è coincisa con una vigilia di quelle importanti. Oggi al campo polisportivo ‘Alessandro La Marmora’ di Biella (fischio d’inizio ore 15), le ragazze di mister De La Fuente si giocheranno il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Giornata importante, vuoi perché mette in palio un posto nella finalissima (dove probabilmente ci sarà anche la Roma, avanti 2-0 sul Milan dopo l’andata), vuoi perché in ballo c’è l’eterna sfida con la Juventus, quest’anno tornata a essere accesa ed equilibrata anche in campionato, dove le due squadre si contenderanno il secondo posto finale nella Poule Scudetto.

Oggi però è tempo di coppa e si riparte dall’1-0 maturato una settimana fa al Viola Park. Da quel pallone scagliato da Catena con violenza sotto la traversa. Un piccolo vantaggio da gestire con cura, anche se la Fiorentina andrà a giocarsi la partita senza fare troppi calcoli. Il campo ha detto che un divario netto a favore della Juventus (che in settimana ha esonerato il tecnico Montemurro) non c’è più. Anzi, la sensazione è che a breve la Fiorentina possa mettere pure la freccia. Prima della partenza di ieri pomeriggio, Sebastian De La Fuente ha presentato così la gara. "Dovremo impostare la partita come abbiamo impostato l’andata. La scorsa settimana, presentando la partita, ho detto che volevo una Fiorentina protagonista, che mettesse le sue idee in campo con determinazione, ed è quello che ho visto. Vogliamo prepararla allo stesso modo, consolidando le cose positive che abbiamo fatto. L’unica cosa che posso chiedere alla squadra è di essere più concreta negli ultimi sedici metri perché abbiamo avuto le occasioni per fare più gol". Fra le convocate è tornata anche capitan Alice Tortelli, fondamentale in questo momento la sua esperienza per la squadra. "Questa settimana è tornata a lavorare con il gruppo. Vedremo se sarà disponibile per andare in campo, ma recuperare Alice per noi è molto importante".

Al Viola Park furono tanti i tifosi che spinsero la Fiorentina alla vittoria. Qualcuno ci sarà anche a Biella. De La Fuente conclude. "Sicuramente il pubblico ha un valore, loro hanno tanta gente che le segue. Può essere una spinta in più, ma penso che sia la voglia che abbiamo tutte e due di vincere a influenzare maggiormente queste partite. Troveremo una squadra che vuole la finale, ma anche noi con la partita di andata abbiamo dimostrato di volerci arrivare".

Alessandro Latini