Fiorentina, la guida al sorteggio: fasce e date. Tutte le novità della Conference League

Firenze, 30 agosto 2024 - Con enorme fatica la Fiorentina è approdata per il terzo anno consecutivo alla fase principale della Conference League. La vittoria ai rigori sul campo della Puskas Akademia ha proiettato i viola nell'urna di Montecarlo, dove oggi pomeriggio dalle 14.30 si terrà il sorteggio delle sei sfide che vedranno protagonista la Fiorentina (tre al Franchi e tre in trasferta). Sarà un sorteggio molto diverso rispetto a quello degli scorsi anni. Da questa edizione il format cambia radicalmente. Ci sarà una classifica unica formata dalle 36 squadre partecipanti, che ovviamente non si sfideranno tutte l'una con l'altra. Queste le fascie del sorteggio, con la Fiorentina inserita nell'Urna 1 fra le teste di serie. Non ci potranno essere derby fra squadre della stessa nazione e ogni squadra potrà affrontare al massimo due squadre dello stesso paese. Fascia 1: FIORENTINA, Chelsea, Copenaghen, Betis, Gent e Lask Fascia 2: Basaksehir, Molde, Legia Varsavia, Heidenhem, Djurgaarden, e Apoel Nicosia Fascia 3: Rapid Vienna, Omonia Nicosia, HJK Helsinki, Vitoria, Astana e Olimpija Ljubljana Fascia 4: Cercle Brugge, Lugano, Shamrock, Mlada, The New Saints e Hearts Fascia 5: Petrocub, Panathinaikos, San Gallo, Borac Banja Luka, Jagiellonia e Backa Topola Fascia 6: Pafos, Dinamo Minsk, Larne, Vikingur, Celje, Noah Essere testa di serie quest'anno non dà grandi vantaggi. La Fiorentina dovrà pescare un'avversaria da ogni urna, dunque anche dalla propria. Possibile la sfida al Chelsea o al Betis, tra le altre. LE DATE La Conference League inizierà per ultima tra le tre competizioni europee. Prenderà il via il 3 ottobre e si concluderà poco prima di Natale. PRIMA GIORNATA: 3 ottobre SECONDA GIORNATA: 24 ottobre TERZA GIORNATA: 7 novembre QUARTA GIORNATA: 28 novembre QUINTA GIORNATA: 12 dicembre SESTA GIORNATA: 19 dicembre FASE SUCCESSIVA Al termine di questa prima fase le 8 squadre con la classifica migliore accederanno agli Ottavi, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno il PlayOff di spareggio. Chi si classificherà dal 25° al 36° posto sarà eliminato. Nascerà un tabellone tennistico che determinerà già la strada verso la finale di Breslavia. Le prime due della classifica del girone, ad esempio, finiranno in zone opposte del tabellone e potranno affrontarsi solo in finale.